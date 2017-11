Horb a. N. Pauken, Trompeten und Fußball

Die feierliche Trauung durch Diakon Klaus Konrad wurde musikalisch begleitet von einer Hackbrettgruppe aus Villingen-Schwenningen, mit der die Braut früher zusammenspielte. An der Orgel war Helena Straub.

Braut und Bräutigam sind in Mühlen aufgewachsen und kannten sich seit ihrer Kindheit. Er ist im Vorstand des SV Mühlen. Sie ist aktiv in der Narrenzunft und gehört dem Vorstandstrio an. Sie trainiert dort die Showtanzgruppe Non-Stop, und in Nagold trainiert sie mit einer Gruppe Jumping-Fitness.

Lieben gelernt haben sich der 24-jährige Elektroniker für Betriebstechnik und die 26-jährige kaufmännische Angestellte 2013 durch die gemischte Showtanzgruppe. Seit dem 27. Oktober sind sie standesamtlich verheiratet. Bei der Auswahl des Datums für die kirchliche Trauung hat für das Brautpaar natürlich der Bezug zur Fasnet eine gewisse Rolle gespielt.