Horb a. N. Pater aus Nigeria stellt Projekt vor

Bereits vor 14 Jahren gründete der Dominikaner aus dem südlichen Nigeria bei seiner Arbeit in der Seelsorgeeinheit Steinachtal mit engagierten Menschen das Schulbildungsprojekt "HOPE!", welches sich inzwischen zu einem Partnerschaftsprojekt weiterentwickelt hat. Von seiner letzten Reise in die Heimat gerade zurückgekehrt, berichtet er an diesem Abend aktuell von der Situation allgemein und der Entwicklung des Projektes im Besonderen. Weiterhin berichtet der Arbeitskreis der Kirchengemeinde über die Projektarbeit und die aktuellsten Neuigkeiten.

Die Kirchengemeinden und der Arbeitskreis möchten dazu alle Interessierten der ganzen Seelsorgeeinheit einladen – besonders auch die aktuellen und ehemaligen Paten, alle Spender, die Sternsinger mit Begleitern und alle, die sich in der Vergangenheit für das Projekt in irgendeiner Art und Weise eingebracht und engagiert haben. Mit diesem Abend soll allen Danke gesagt werden – deshalb dürfen sich alle als Gäste zu Getränken und kleinen Leckereien einladen lassen.

Zur Planung wird um Anmeldung per Telefon, E-Mail oder persönlich gebeten bei: Pfarramt Altheim, Telefon 07486/334, E-Mail kathpfarramtaltheim@t-online.de oder Pfarramt Talheim, Telefon 07486/961 73, E-Mail pfarramt.talheim@t-online.de.