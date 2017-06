Horb a. N. Parksituation bei den Ritterspielen

Beim Neckarbad, auf den Parkplätzen an der Florianstraße, beim Festplatz, im Park und Ride Parkhaus an der Isenburger Straße im Parkhaus "Innenstadt" sowie auf den Parkplätzen der Firmen Bosch-Rexroth, Aldi und Kaufland stehen das ganze Wochenende entsprechende Besucher-Parkplätze zur Verfügung. Der Veranstalter ist berechtigt, auf Parkplätzen in der Innenstadt, ausgenommen in den Parkhäusern "Innenstadt" und "Marktplatz", eine Parkgebühr zu verlangen.

Für Anwohner mit gültigem Parkausweis ist das Parken an Parkscheinautomaten außerhalb des Veranstaltungsbereichs im Stadtgebiet kostenlos möglich.