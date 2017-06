Horb a. N. Papierarbeiten mit farbenfrohen Spuren

Backpapier? Das ist ja doch ein eher ungewöhnliches Material für eine Künstlerin. Auf die Frage, wie es zu der Materialauswahl kam, weiß van der Burg jedoch keine Antwort. Auch das sei Zufall gewesen. Sie würde eben einfach viele Dinge ausprobieren.

Obwohl Ineke van der Burg eigentlich aus dem Bereich des Modedesigns kommt und von Corstiaan de Vries, einem der erfolgreichsten zeitgenössischen Porträtisten der Niederlande, eine Zeichenausbildung erhielt, wendet sie sich in ihren Bildern der Abstraktion zu. Einige geometrische Figuren lassen sich dennoch erkennen, andererseits ist nicht auf Anhieb klar, was die Bilder zeigen sollen. Hier kann eben jeder das Werk zu sich sprechen lassen. "Je wilder, desto besser!", so beschreibt die Künstlerin ihre Papierarbeiten. Symmetrie gefalle ihr nicht, wurde schon bei einer vorherigen Ausstellung im Landratsamt Freudenstadt angemerkt. Symmetrie bedeute, unbeweglich und unflexibel zu sein – so arbeitet die Künstlerin nicht.

Van der Burg arbeitet häufig mit Gewebegittern. Und ihre Werke entstehen auf dem Boden – die verschiedenen Farbschichten sind so dünn, dass sie, wenn die Bilder aufgehängt werden würden, herunterlaufen würden.

Und wie lange braucht man für so ein Bild? Schon eine ganze Weile. Es können einige Wochen, aber auch einige Monate sein. Van der Burg arbeitet normalerweise an mehreren Werken gleichzeitig. Auf die Frage, wann sie ein Werk denn als "vollendet" empfindet, muss sie zugeben, dass es schwierig sei, "Sachen sein zu lassen". Bei manchen Bildern habe sie sich hinterher auch schon gedacht: "Das hätte ich vielleicht besser liegen lassen sollen." Übrigens gibt sie ihren Bildern nie einen Titel.

Ob mit Titel oder nicht, ihre Bilder laden durchaus dazu ein, über die Dauer von Geld Abheben und Überweisungen hinaus noch ein wenig in der Volksbank zu verweilen und die vielfältigen Farbstrukturen, die kleinen Schäden im Material zu betrachten. Denn das sind eben van der Burgs Spuren ihres künstlerischen Prozesses.