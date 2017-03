Horb a. N. Ottilienkapelle blüht wieder auf

Schon immer war das Bauwerk auch innen schön geschmückt. Früher kümmerten sich darum die Geschwister Antonie (†) und Pia Weller und dann etliche Jahre Hildegard und Engelbert Kronenbitter, die diese Aufgabe aus gesundheitlichen und Altersgründen letztes Jahr abgegeben haben. Der Schließdienst wird aber nach wie vor seit rund 25 Jahren zusammen mit Hans-Jürgen Löffler übernommen. Jetzt konnte Diakon Klaus Konrad nach einer Interimszeit den frisch ins Rentenalter eingestiegenen Joachim Milles gewinnen, der ja auch Kolpingmitglied wurde und auch schon seit rund 25 Jahren in der Kirchengemeinde Heilig Kreuz Horb in Sachen Blumenschmuck ehrenamtlich tätig ist und die St.-Gertrudis-Gruppe gegründet hat, die unter anderem auch beim Adventsbasar zugunsten des Horber Stiftskirchendaches sich mit herrlichen Adventsgestecken ins Zeug legt oder auch für den Palmsonntag Palmsträuße und für Mariä Himmelfahrt Weihbüschele bastelt. Einzelne, darunter auch Joachim Milles, kümmern sich seit vielen Jahren auch um den Blumenschmuck in den Horber Kirchen: Magda Schneiderhan in der Stiftskirche, Maria Hellstern auf dem Hohenberg in der Auferstehung-Christi-Kirche und Rosemarie Nitsch mithilfe ihres Mannes Kurt und bei Hochfesten von Gerda Patulski in der Liebfrauenkirche.

Diakon Klaus Konrad freut sich jetzt über den zur vorösterlichen Zeit passenden und schönen in der Farbe Blau gehaltenen Hortensien-Blumenschmuck mit dem Eierkranz – die Farbe Blau verknüpft Göttliches, Himmlisches und Irdisches und wird für die Muttergottes traditionell benutzt – in der Ottilienkapelle und überhaupt, dass er mit seinem neuen Kolpingbruder Joachim Milles einen kompetenten Nachfolger für den Blumenschmuck gefunden hat.