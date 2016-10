Horb a. N. "Ossi" kann seiner Familie jetzt einen Pool kaufen

Und was für Töchterchen Armanda "Bargeld" ist, ist für den Familienvater ein neuer Pool. Ossi verrät: "Ich habe in Obertalheim ein Baugrundstück. Die Kinder haben sich einen Pool gewünscht. Deshalb bin ich in die Gondel gestiegen."

Morgens um 9 Uhr, so der Talheimer, ist er aus Stuttgart per Zug wieder zu Hause angekommen. Erst einmal musste er am Smartphone "tausende Glückwünsche" checken, so Ehefrau Doreen.

Doch dann erwischt den Sieger der Schlaf der Gerechten. Um 14.30 Uhr schnell ein Foto und ein schneller Video-Dreh für den Schwarzwälder Boten. Und dann muss der Talheimer wieder los: "Ich habe meiner Familie versprochen, mit ihnen das Feuerwerk zum Abschluss des Cannstatter Wasens oben aus der Gondel zu gucken!"

Sieht so aus, als ob neun Tage in der Gondel beim sympathischen Talheimer nicht zur Riesenrad-Allergie geführt haben. Der Sieg von Ossi. Zum Start des "Wasen-Wahnsinns" sah es nach einer "Neckartal-Connection" aus. Mit dem Familienvater aus Talheim und Lucia di Nicola aus Rottenburg schafften es gleich zwei Kandidaten vom Neckartal in die Gondel. Lucia schaffte es noch, Konkurrent Thomas "Tom" Goretzky aus der Gondel zu vertreiben (wir berichteten). Vergangenen Mittwoch gegen 18 Uhr war es dann für die Rottenburgerin zu hart. Mitten im Redeverbot schrieb sie auf einen Block: "Ich habe Schmerzen, ich kann nicht mehr."

Talheimer meisterte Dauerbeschallung mit Helene Fischer

Übrig blieben nur noch Ossi und Sabrina aus Sindelfingen. Und der Talheimer meisterte sowohl die Helene-Fischer-Dauerbeschallung als auch das Dauer-Vorlesen aus dem Stuttgarter Telefonbuch.

Jetzt gibt es nur noch einen Termin: Die Morgenshow heute um 5 Uhr früh. Dann darf der Talheimer endlich über seine neun härtesten Tage reden. Darauf sind wir natürlich auch gespannt.