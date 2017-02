Horb a. N. Ortsvorsteher Bronners Fazit: "Eine vollkommen intakte Feuerwehr"

Aktuell verrichten 25 Feuerwehrmänner ihren aktiven Dienst. In der Jugendwehr werden aktuell 18 Jugendliche auf den Dienst in der Wehr vorbereitete und elf Herren sind in der Alterswehr aktiv.

In seiner Jahreszusammenfassung konnte Kommandant Becht von vielen Aktivitäten seiner Mannschaft, darunter die Hauptübung, die man wieder gemeinsam mit den Kameraden aus Grünmettstetten durchführte, berichten.

Einsätze verlangten alles ab, was es an feuerwehrtechnischen Aufgaben abzuarbeiten gilt

Außer zur Hauptübung rückte die Abteilung noch weitere achtmal im Berichtszeitraum aus. Von der technischen Hilfeleistung bis hin zum Einsatz beim Hochwasserunwetter letzten Sommer, als das Wasser einen halben Meter aus dem Gully hochschoss, wie sich Becht erinnerte, aber auch beim Kellerbrand in Grünmettstetten wurde ihnen alles abverlangt, was es an feuerwehrtechnischen Aufgabe abzuarbeiten gilt. Dazu kamen diverse Sicherheitswachen, Sitzungen und vor allem Übungen. Insgesamt elf Übungen wurden im zurückliegenden Jahr abgehalten. Dazu zählte auch die kreisweite Katastrohenschutzübung "Auerhahn", bei der die Altheimer Wehr zum Hochwasserschutz eingeteilt war.

Aber nicht unbedingt die vorherrschende Routine oder irgendwelche Ausflüge wurden zum Highlight des zurückliegenden Jahres, sondern die Tatsache, dass die Herren nun wissen, wie mühsam es ist, Bier selbst herzustellen. Braumeister Michael Fabert, Jugendleiter in Altheim, brachte von seinem Arbeitsplatz einen Biersommelier mit nach Altheim, der den Seminarteilnehmern nicht nur die unterschiedlichen Geschmacksnuancen der Biere beibrachte, sondern ihnen auch zeigte, wie man Bier braut. Nach den ersten 30 Litern "Altheimer-Feuerwehr-Bier", die man letzten Sommer herstellte, sind nun auf augenzwinkernde Art Überlegungen im Gange, wie man diese neuen Fähigkeiten weiter nutzen könne. Wilhelm Becht möchte gerne das Feuerwehrmagazin unterkellern, um dort das fertige Bier zu lagern und die Fahrzeughalle mit Braukesseln bestücken. Markus Megerle griff das Thema gerne auf und regte an, dass man das Gerstengebräu doch im Wassertank des Löschfahrzeugs lagern und mitführen solle. "Bei Einsätzen bringen die Mettstetter mit ihrem neuen Auto das Wasser und ihr das Bier – ihr könnt euch dann landesweit vor Nachforderungen nicht mehr retten."

Nach diesem kleinen Schlenker in den nicht ganz so ernst gemeinten Bereich fasste Schriftführer Karl Kreidler das Jahr nochmals chronologisch zusammen. Auch er konnte von Einsätzen und Kameradschaftspflege berichten. Viel Raum nahm auch wieder die Situation in der Jugendwehr ein.

Gerade die Altheimer Jugendabteilung ist in der Gesamtstadt vorbildhaft, und in mehreren Wortbeiträgen wurde darauf hingewiesen, dass nur durch eine intensive Jugendarbeit der Fortbestand der Abteilung gewährleistet sei. In gut 140 Stunden Übungszeit trainierten die Jugendlichen unter Leitung von Michael Fabert und seinem Team auf die Leistungsspange sowie bei 18 weiteren Übungen auf ihre kommenden Aufgaben. Unter anderem nahmen sie mit zwei Mannschaften bei der Sternwanderung in Dettensee teil und konnten sich sowohl den ersten, als auch den vierten Platz sichern.

Die Männer von der Alterswehr waren ebenfalls wieder das ganze Jahr für "ihre" Feuerwehr da, und dafür gab es Lob von allen Seiten.

"In Altheim gibt es eine gute Mischung zwischen den Generationen – hier greift ein Rädchen ins andere", so der Eindruck von Gesamtkommandant Markus Megerle.