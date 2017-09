Horb a. N. Ortsvorsteher Bronner: "Gesellschaft lebt von Gemeinsinn"

"Sie haben im stillen Großartiges geleistet, ihre Haltung ist von Solidarität und Mitgefühl geprägt", lobte Bronner die anwesenden Blutspender. Der Ortsvorsteher betonte, dass die Gesellschaft davon lebe, dass Menschen Gemeinsinn zeigen und nicht nur an sich, sondern auch an andere denken. "Eine Einstellung, die früher wesentlich intensiver verbreitet war als heute."

Obwohl immer weniger Menschen zum Blutspenden gehen, hofft man, dass gerade eine solche öffentliche Ehrung vielen Unentschlossenen einen Anreiz gibt.

Peter Kronenbitter erklärte, dass man in Zukunft in Altheim nur noch einen Blutspende-Termin durchführen wird, da man beim jüngsten Spendentermin, wenn man die DRK-Mitglieder abzieht, gerade mal zehn Altheimer Spender begrüßen durfte. "Und dafür reißen wir uns nicht mehr fünf Stunden den Allerwertesten auf", formulierte Kronenbitter seinen Frust. Deshalb wird man nur noch im Dezember, nahe an den Weihnachtsfeiertagen, diese Aktion durchführen. "Der nächste Termin ist der 28. Dezember und wir hoffen, dass gerade durch die Weihnachtszeit mehr Menschen bereit sind, auch etwas für ihren Nächsten zu tun."