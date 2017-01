Horb a. N. Ortsansässige Vereine werden bevorzugt

Bei der positiven Abstimmung darüber, ob der Musikverein am 14. Oktober die Halle wieder für sein Herbstfest anmieten kann, war sich der Rat schnell einig.

Die Anfrage der Ballettschule Ginger, die die Halle für den 11. November mieten möchte, wurde jedoch auf Antrag von Rat Andreas Hesse in den nichtöffentlichen Teil der Sitzung verlegt. Hesse begründete seinen Antrag damit, dass es bei der Veranstaltung vor zwei Jahren große Probleme mit dem Ausrichter gab. "Hier gibt es Redebedarf", ist sich Hesse sicher. Den Guggamusikern der "Fleggenzoddler" aus Dettingen scheint es in Bildechingen ebenfalls gut zu gefallen. Nach ihrer Premiere im vergangenen Jahr wollen sie ihre Veranstaltung scheinbar längerfristig in Bildechingen etablieren. Nur mit ihren Terminwünschen passt’s noch nicht so ganz.

Da sich der örtliche Gesangsverein nach einiger Überzeugungsarbeit dazu durchgerungen hat, das Jahreskonzert der Kinder- und Jugendchöre, das zu den Leuchtturmveranstaltungen des Ortes zählt, immer erst am zweiten Samstag nach Martini zu veranstalten, kollidiert dieser Termin mit den Wünschen der Dettinger. Bereits in diesem Jahr müssen sie ihre große Gugga-Party um eine Woche nach hinten – auf den 25. November – verlegen, und auch ihren Wunschtermin für die große 35 Jahre Jubiläumsparty am Sonntag, 18. November 2018, musste der Ortschaftsrat ablehnen, da sie die Halle bereits ab Freitag anmieten wollen, doch der Gesangsverein diese samstags braucht. "Bildechinger Vereine haben Vorrang" lautet das klare Credo des Ortschaftsrats. "Wenn die ›Fleggenzoddler‹ die Halle eine Woche später haben wollen, dann können wir ihnen zusagen, ansonsten leider nicht", so das Ergebnis der Abstimmung.