Horb a. N. Ort des Nachdenkens über Kunst

Freiheit war auch das Stichwort für Matthias Rose, Diakon und Sozialarbeiter aus Sulz, dessen beruflicher Themenschwerpunkt in der Flüchtlingsarbeit liegt. Für ihn sei das Kunstwerk "Wegbegleiter" des Nigerianers Jamiu Olokodana die philosophischste Art, wie man Flucht beschreiben könne. Diakon Rose war vor wenigen Tagen in Berlin, als dort die "Aleppo-Busse" vor dem Brandenburger Tor aufgestellt wurden. "Der Weg durch das Tor ist nun nicht mehr so einfach möglich – die Freiheit ist beschränkt – man muss für seine Freiheit viel tun", interpretierte er diese bekannte Kunstaktion. Er wünscht dem Horber Projekt viel Interaktion und freut sich über den Mut, der seiner Ansicht nach dazugehört, einen Park in Kooperation zwischen Flüchtlingen und Einwohnern gestalten zu wollen. Er nannte es für sich: "Unterwegssein durch Gestalten und eine Unterbrechung im Alltag."

Mit feurigen Trommel-Rhythmen aus Gambia sorgten drei Flüchtlinge, die nun in Freudenstadt wohnen, für etwas imaginäre Hitze nach den Redebeiträgen, und zum Ende der Parkeröffnung hatte Mittelalter-Fan Widmann noch die Feuershow der "Gruppe Anno 1482" aus Stutensee organisiert.

Insgesamt also ein hochlöbliches Projekt, das auch etwa 60 Interessierte an den Ort des Geschehens lockte. Doch warum man die Veranstaltung an einem Novemberabend machen musste, das blieb bei aller Toleranz doch für den einen oder anderen Besucher völlig im Dunkeln. Es war kalt, feucht und stockdunkel. Eine Dame stellte dazu passend fest: "In Horb brauchst du um diese Zeit einen Pelzmantel."

Nur einige wenige Lampen und Fackeln sorgten für eine gewisse Illumination, und von den Kunstwerken selbst sah man kaum etwas. Vielleicht gehörte dieses Nachtspektakel aber auch zum großen Sammelbegriff "Kunst", und der gut gemeinte Rat vom "gedanklichen Stolpern", den Matthias Rose ins Spiel brachte, wenn man sich durch die Freilichtausstellung bewegt, gehörte beim nächtlichen Gang von Projekt zu Projekt in der Realität mit dazu. Als echter Künstler entpuppte sich übrigens auch Georg Djuga, von der "Weinflaschnerei". Er schaffte es, trotz der sehr bescheidenen Sichtverhältnisse, seine edlen Tropfen ohne nennenswerte Verluste in die bereitgestellten Behältnisse zu bugsieren und dafür auch noch den richtigen Obolus zu kassieren.

Horb hat seit Donnerstagabend einen Ort der interaktiven Kunst, der Begegnung und der Kultur. Ob die Bürger dieses Projekt annehmen oder kopfschüttelnd vorbeilaufen und sich ihren Teil denken, das wird die Zukunft zeigen. Wenn man sich jedoch die Liste der derzeit aktiven Park-Künstler anschaut, dann ist aus der reichen Horber Kunstszene niemand zu finden. Ist das ein Omen für die Zukunft? "Schau mer mal – oder laufet schnell drah vorbei" könnte einem in Anlehnung an einen weiteren, bekannten Spruch hierbei schon in den Kopf kommen. Am Donnerstagabend zeigten sich viele Horber jedoch schon mal zumindest interessiert.