Horb a. N. Ordentlich Adrenalin und dazu noch Oktoberfest-Gaudi

Bei Bauernhofchallenge Können in Disziplinen unter Beweis gestellt

In der Lochmühle angekommen, startete auch schon das straffe Programm. Für alle, die Adrenalin lieben, ging es zusammen mit einem Guide zur Tour "Abenteuer im Steinbruch" – bei der insgesamt vier Seilbahnen in über 60 Metern Höhe warteten, besiegt und überwunden zu werden. Für diejenigen, die mit Höhenangst zu kämpfen haben, war eine gemütliche Kutschfahrt geplant.

Nach Zimmerbezug am Spätnachmittag blieb eine Stunde Zeit, um sich in Dirndl und Lederhose zu schwingen und sich für das Oktoberfest in Konstanz herzurichten. Ganz nach dem Motto "O’ zapft isch" konnte bei dem deutsch-schweizer Fest ordentlich gefeiert werden. Nach einer eher kurzen Nacht im Scheunenlager wurde dann erstmal ausgiebig und in Ruhe in der Lochmühle gefrühstückt, da sich die Hexen für die bevorstehende Bauernhofchallenge stärken mussten.