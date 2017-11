Horb a. N. Opulenter Rahmen für Solisten

Und mit einem Solo von Sebastian Kocheise mit "Beautiful" ging es weiter. "Beautiful" ist eine Ballade für Flügelhorn, eine musikalische Liebeserklärung des Komponisten Gerald Servit an seine Frau Marion. Ob Sebastian Kocheise wohl mit seinem Solo eine Liebeserklärung an seine Judith machen wollte?

Ja, dieses Konzert zeigte sich wirklich als Hommage an die Solo-Musiker, denn auch bei "Israeli Folk Songs" war Mario Müller mit seinem Altsaxofon als Solist gefragt. Für die Komponistin Eva Fodor war es ein Anliegen, verschiedene Musikstile und Epochen miteinander zu verbinden.

Nach der Pause, bei der es auch Ehrungen gab, ging es weiter mit dem Konzertmarsch "Euphoria". Das Wort "Euphoria" stammt aus dem Griechischen und bezeichnet ein Gefühl des Wohlbefindens, der Lebensfreude und einer allgemeinen Hochstimmung. Martin Scharnagls Komposition sprüht geradezu vor Freude und Euphorie, was die Musiker gekonnt unterstrichen und damit auch ihrem Wohlbefinden und Lebensfreude Ausdruck gaben.

Mit "Swing When You’re Winning" von Robbie Williams erinnerten die Musiker an die gute alte Zeit des Showbusiness, als der Broadway den Takt vorgab und Hollywood gemütlich nachzog. Viele Erinnerungen an alte Filmsoundtracks wurden wach.

Beim Musikstück "Gloria Estafette" präsentierten sich Lisa Erath mit ihrem Altsaxofon und Simon Renz am Flügelhorn als wahre Solomusiker. Gloria Estefan ist eine erfolgreiche Latin-Sängerin aus Kuba und Urmutter des Latin-Pop. Ihre berühmten Lieder wie "Conga", "One Two Three", "Can’t Stay Away from You" und "Rhythm is Gonna Get You" waren von Peter Kleine Schaars zu einem mitreißenden Estefan-Medley (Gloria Estafette) verarbeitet worden.

"Sir Duke" war das letzte Musikstück dieses hörenswerten Konzertabends. Alexander Fischer mit der Trompete, Katharina Fischer mit der Klarinette, und Ottmar Abberger mit der Posaune zeigten hier mit ihren Solos, dass der Musikverein Bittelbronn auf einen reichen Fundus an Solomusikern zurückgreifen kann, die alle ihre Instrumente perfekt beherrschen. Bei der Zugabe "Dem Land Tirol die Treue" wurden die Konzertbesucher aufgefordert mitzusingen.

Traditionell gab es wieder Ehrungen für besondere Leistungen. Wilfried Weil erhielt eine Auszeichnung für 40 Jahre Mitgliedschaft.