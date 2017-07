Horb a. N. Open-Air am Neckar

Eintrittskarten gibt es im Vorverkauf bei der Buchhandlung Kohler in Horb, Volksbank Horb, Musik- und Buchhandlung Rudert in Freudenstadt und im SCM Bookshop in Nagold. Für Kinder (5 bis 16 Jahre), Schüler, Studenten und Menschen mit Behinderung kosten die Karten 10 Euro. Für Erwachsene 12 Euro. Eintrittskarten an der Abendkasse kosten für Erwachsene 15 Euro, ermäßigte Karten gibt es ab 10 Euro. Familienkarten kosten (zwei Erwachsene und Kinder) 30 Euro.