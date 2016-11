Horb a. N. Olympiasieger Jung mit eigener Briefmarke

"Als Anerkennung herausragender sportlicher Leistungen unseres Olympiasiegers und Ehrenbürgers Michael Jung ist diese Briefmarke sicher nicht nur für Briefmarkensammler ein besonderes Stück", sagt Oberbürgermeister Rosenberger. Er ist sich sicher, dass mit der limitierten Briefmarke der ein oder andere Horber Gruß in die Welt verschickt wird.

Die Briefmarken gibt es am Horber Advent an allen drei Tagen exklusiv im Verkaufsstand der Stadt Horb neben der Markthalle auf dem Flößerwasen. Oberbürgermeister Rosenberger wird am Samstag von 18 bis 19 Uhr persönlich am Stand sein und die Briefmarken verkaufen. Ab der kommenden Woche wird es die Briefmarken dann zudem beim Horber Stadtmarketing und bei der Ritterpost im Horber Bahnhof zu kaufen geben.