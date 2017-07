Horb a. N. Olinczuk: "Ich will weitermachen, wenn man mich lässt"

Altersgrenze für praktizierende Ärzte aufgehoben

Peter Paul Olinczuk ist als Durchgangsarzt der einzige Mediziner in Horb, der im Auftrag der Berufsgenossenschaft Arbeitsunfälle behandeln, begutachten und weiterleiten darf. Die Berufsgenossenschaft hat ihr nächstes Krankenhaus in Tübingen. Dies hatte Peter Mast geleitet, bevor er Geschäftsführer der KLF in Freudenstadt wurde. Mast war der Vorgänger von Ralf Heimbach.

Das MVZ in Horb schreibt seit Jahren Verluste. Im medizinischen Versorgungszentrum sind viele Ärzte von der KLF angestellt. Die wirtschaftliche Absicht hinter einem MVZ besteht auch darin, Patienten für das eigene Krankenhaus zu generieren.

Zu dem Thema erreichte uns gestern kurz vor Redaktionsschluss auch ein Leserbrief. Eduard Engeln aus Horb schreibt: "Na, da sind wir Horber Bürger aber mal gespannt, wer nun nach Olinczuk diesen fordernden Qualitätsposten, Unfallchirurg und Durchgangsarzt im Medizinischen Versorgungszentrum Horb, ausfüllen wird. Man könnte meinen, es wäre ja auch sonst kein Mangel an Ärzten in der Region.

Wenn Olinczuk von sich aus zum Jahresende diese Praxisarbeit abschließt, wäre das schade. Sollten die Gründe aber an der KLF liegen, wäre das verantwortungslos! Es ist bekannt, wie allgemein schwer es ist, das Niveau in der ambulanten Versorgung zu halten, in der Horber Region allemal und ganz besonders. Es müsste bei der KLF auch bekannt sein, dass die Altersgrenze für praktizierende Ärzte aufgehoben ist."