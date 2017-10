Horb a. N. Oktoberfest im "Kö 23" erlebt Ansturm

Horb. Rausch hatte wie jedes Jahr zu seinem Oktoberfest eingeladen und musste gegen 23 Uhr zugeben, dass er so was in seiner langen Wirte- und Kochkarriere noch nie erlebt hatte. "Bis 20.15 Uhr war alles ruhig – doch dann kamen die Gäste. Alle auf einmal und alle hatten scheinbar den ganzen Tag nichts gegessen", staunte der Profi über diesen Andrang, der etwas Rock ’n’ Roll in seine Küche brachte.

Tja, ohne ordentliche Grundlage aus der rustikalen Oktoberfest-Küche kann man hinterher einfach weniger Bier trinken. Und was wäre ein Oktoberfest ohne die Maß?

Essen und Trinken waren abgehakt, die Dekoration in den bayerischen Landesfarben blau-weiß stand, die meisten der Besucher hatten sich freiwillig als Sepp und Zenzi verkleidet, was nun noch zur zünftigen Party fehlte, das war die Musik.