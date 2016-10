Horb a. N. Ohne Musik geht bei ihm gar nichts

Nach Horb kam er durch den berühmten Zufall. Walter Gaus hörte ihn bei einer Matinee am 21. August dieses Jahres Werke eines holländischen Meisters spielen und war vom Musizieren des Profis so begeistert, dass er nachfragte, ob er nicht Lust habe, auch in Horb zu spielen. "Eine Woche später bekam ich einen Anruf von Klaus Konrad, der mir anbot, hier in den Organistenkreis einzusteigen", erinnerte sich Kluth. "Gottesdienste in Horb – in dieser wunderschönen Kirche mit der prachtvollen Orgel, die Tilmann Trefz so meisterhaft restauriert hat – das ist etwas ganz Besonderes", stand für den Mann, der in vielen Kirchen zuhause ist, fest. Für ihn allein war diese Tatsache Grund genug, das Angebot von Diakon Konrad gerne anzunehmen.

Nun ist er also da, und am Dienstag trafen sich zwei Menschen, die mit dem Orgelspiel so viel gemeinsam haben, dass sie sich bei diesem ersten, längeren Treffen fast schon blind verstanden. Steimle, die seit über 65 Jahren in Horb an so manchen Orgeln die Register zieht und mit ihrem Spiel der Liturgie – "dem heiligen Spiel" – ihren glanzvollen Rahmen gibt, und der ehemalige Kirchenmusikdirektor, der in den großen Kirchen von Mönchengladbach und Düsseldorf Herr über die Töne der Königin der Instrumente war, der an Hochschulen das Orgelspiel lehrte – sie beide begegneten sich vom ersten Moment an auf Augenhöhe. Da trübte kein Konkurrenzdenken, kein "Ich kann das besser" die Stimmung, sondern es sprachen zwei Musiker miteinander, die dasselbe lieben: das Orgelspiel sowie den Chorgesang – die Musica Sacra. Zwei Musiker, die ihre Passion als Jungbrunnen sehen und die sich in den nächsten Jahren noch oft ergänzen werden. Sie lieben den großen Klang der Orgel, wenn ihre mächtigen Klangfarben das Kirchenschiff erfüllen, wenn sie die Gläubigen bei ihren Gesängen trägt, denn gerade das Singen zur Orgelbegleitung nennt Elisabeth Steimle "a Stückle Himmel". Das Thema war klar, die Orgel ist für zwei Menschen, die tief mit der Kirchenmusik verwurzelt sind, eine Art Jungbrunnen.