Horb a. N. "Ohne Ehrenamtliche wäre sozialpolitische Arbeit nicht möglich"

Stadtverwaltung bemüht sich um Ansiedlung von jungen Hausärzten

OB Peter Rosenberger wurde von Manfred Fath mit den Worten begrüßt: "Er ist recht aufgeräumt und gut aufgelegt heute und wird ein kleines Grußwort sprechen."

Rosenbergers erste Worte waren: "Sie leben in einer tollen Stadt. Wir haben in Horb die 25 000 Einwohner nach oben geknackt." Die Verwaltung engagiere sich in der Kinderbetreuung. Es gebe keine Schule hier, wo am Nachmittag keine Betreuung wäre. Eine große Aufgabe sei das Thema "Älterwerden in Horb". Da gebe es ein großes Problem in der Nahversorgung des ländlichen Raums. Die Stadt bemühe sich, so Rosenberger, junge Ärzte als Hausärzte zu gewinnen und für eine Praxiseröffnung im ländlichem Raum zu begeistern. Geld werde nicht mehr mit der Gießkanne verteilt, sondern in verschiedene Projekte gesteckt. Das sei effektiver und im Haushaltsplan berücksichtigt. Horb könne stolz auf seine Bilanz sein, es sei nicht mehr das Armenhaus im Landkreis, so der OB.