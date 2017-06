Horb a. N. OGV Dettensee ist Opfer von Einbrechern

Zur Kameradschaftspflege gab es wieder eine Winterwanderung, die nach Mühlen führte. Hellstern berichtete noch über einen Einbruch in vier Häusle. Der Täter wurde gefasst. Jedoch bleibt jeder Eigentümer auf dem Schaden sitzen, da nichts zu holen sei.

Bei einer Begehung in der Welle mit Willi Fischer und dem OGV-Ausschuss wurden "Bausünden" begutachtet.

Schriftführerin Roswitha Zöhrer berichtete über drei Ausschusssitzungen. Kassierer Wladimir Semjonow konnte über einen leichten Zuwachs berichten.

Bei den Wahlen konnte die Funktion des zweitez Vorsitzenden wieder besetzt werden. Bernd Epple hat diese Funktion übernommen. Wladimir Semjonow wurde als Kassierer wiedergewählt sowie die Beisitzer Franz Arndt, Raimund Kreidler und Hans Hellstern.

Bernd Epple bat noch bei einer Baumaßnahme in der Welle vorher zu prüfen, was zulässig ist. Die textliche Festsetzung des Bebauungsplanes müsse eingehalten werden. So dürfe die Bodenplatte nicht größer sein als das Gartenhäusle. Zudem sei auch das Baufenster im Bebauungsplan festgelegt. Jeder Kaufinteressent von Grundstücken in der Obstanlage Welle muss Mitglied im OGV werden. Zudem müsse der Verkauf von Grundstücken dem OGV schriftlich angezeigt werden.

Monika Hellstern bat noch darum, den Sonntag als Ruhetag einzuhalten und keinen Rasen zu mähen oder auch Baumaßnahmen durchzuführen. Vom 19. und 20. August findet in der Welle wieder ein Sommerfest statt.