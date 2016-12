Horb a. N. Oft aufmüpfig, immer aufwühlend

Seit 25 Jahren nimmt der heute 65-Jährige dieses schwere Joch auf sich, um das Qualitätsbuch, die "Sammlung von Büchern fürs Denken und Lesen ohne Geländer", wie er selbst sein Verlagsprogramm umschreibt, auf den immer härter umkämpften Buchmarkt zu bringen. "Wir sind gehörig politisch, unerhört aufmüpfig, meist gut aufgelegt, doch fast immer aufwühlend", so sein Credo über sich und seine Autoren. Er kämpft mit einigen anderen Verlagen gegen zwei Großkonzerne und den Haifisch Amazon, der sich an alles, nur nicht an die Spielregeln auf dem Monopoly-Brett, das man Buchmarkt nennt, hält. "Von zehn neu gegründeten Verlagen sind spätestens nach drei Jahren neun Ex-Verlage", machte Hubert Klöpfer ein Statistik-Fass auf. Und er sagte noch mehr. Er sagte es ironisch, witzig, detailverliebt. Doch eigentlich wollte er in seinem Vortrag, der, wenn man sehr kritisch sein möchte, auch als etwas overdressed geschwätzig daherkam, nur eine Lanze für das Buch brechen. Aber halt nicht für irgendein Buch – aus dem Hause Klöpfer & Meyer sollte es dann doch sein.

Falls irgendjemand der Herrschaften, die trotz bester sonntäglicher Mittagszeit und einsetzenden Blitzeises den Weg ins Horber Kloster fanden – und das waren beachtlich viele – (noch) nicht wusste, welch literarische Kleinode Klöpfer verlegt und welch prominente Zeitgenossen der "Super-Jammerer" in seinem Autorenteam hat, der bekam bei dieser Matinee einen kleinen Einblick.

Den Anfang der drei anwesenden Autoren machte ein Mann, "der so schreibt, wie andere um ihr Leben zu laufen scheinen." Ein Mann, "der es nicht schafft, auch beim kleinsten Gedicht nur an der Oberfläche der Erzählung zu bleiben." Gemeint war natürlich der preisgekrönte Dettinger Lyriker Walle Sayer, der im Horber Kloster als eines der Gründungsmitglieder des "Projekt Zukunft" quasi seinen zweiten Wohnsitz hat. Für seine präzise und wahrhaftige Dichtung wurde ihm nun der mit 10 000 Euro dotierte Basler Lyrikpreis 2017 zuerkannt. Der "Lokalmatador" rezitierte aus vier seiner Bücher. Er erzählte vom Stillleben in einer Damenhandtasche und bemerkte, dass "Offene Dachstühle aussehen wie Nistplätze für Pleitegeier". Bei seinen Gedichten aus dem Panoptikum des Lebens war es so still im Saal, dass man jede Stecknadel hätte fallen hören. Die Zuhörer hörten im wahrsten Sinne des Wortes zu. Sie wollten keine Silbe, keine Andeutung, keine Nuance verpassen. Sie wollten sich vorstellen, wie ein mürrisches Kohleneimerchen ein Schemelchen anschnauzt oder über "die Rendite einer Rose" nachsinnieren.

Auch Silke Knäpper aus Ulm fand mit ihrer schmerzhafttragischen Geschichte "Hofkind" eben so viel Gehör wie ihr Schweizer Kollege Markus Bundi, der in seinem Roman "Mann ohne Pflichten" die unterschiedlichen Perspektiven beleuchtet, die ein Männerleben nun mal haben kann.