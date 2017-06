Horb a. N. Ökumenischer Traugottesdienst

Ökumenisch getraut wurde das Brautpaar von Kaplan Thomas Stricker, katholische Seelsorgeeinheit Empfingen-Dießener Tal und Pfarrer Cornelius Kuttler, evangelische Kirchengemeinde Schopfloch/Oberiflingen, in der Kirche St. Martin in Dießen. Die Trauung wurde durch mehrere Gesangseinlagen umrahmt. Die Orgelbegleitung übernahm der Dießener Organist und Cousin Thomas Klaiber. Ein besonderes Highlight war die Gesangseinlage "Ave Maria" der jüngeren Brautschwester Chantalle Maier, die manch einen zu Tränen und Gänsehaut gerührt hat.

Nach dem Gottesdienst standen den frisch Vermählten zuerst der Jugendclub Ranch 36, mit dem der Bräutigam verwurzelt ist, und gleich im Anschluss die Kameraden der Feuerwehrabteilung Dießener Tal, in der Timo ebenfalls aktiv ist, Spalier. Das Brautpaar musste die hochgehaltene Vereinsfahne der Rancher und die gefüllten Schläuche der Löschmänner durchschreiten.

Die vielen Hochzeitsgäste wünschten dem Brautpaar anschließend alles Gute für ihre gemeinsame Zukunft und waren danach bei herrlichem Sommerwetter zum Sektempfang mit Häppchen auf dem Kirchenvorplatz eingeladen. Anschließend feierte das Brautpaar mit seinen Gästen in der herrlich dekorierten und zur Hochzeits-Location umfunktionierten Festhalle in Schopfloch bis früh in den Morgen weiter.