Horb a. N. OB will Antrag beim Amtsgericht stellen

Horb-Nordstetten (gw). Nach einem Gespräch am Dienstag mit dem Horber Polizeichef Markus Mast zeigt sich Oberbürgermeister Peter Rosenberger entschlossen, von Seiten der Stadt sich um eine Zwangsunterbringung des Mannes zu bemühen, der für Angst in Nordstetten sucht. "Wir werden nach dem neuen Vorfall am Wochenende noch einmal einen Antrag beim Amtsgericht stellen", so der OB, der damit andeutet, dass die Stadt dies schon einmal versucht hat, aber offensichtlich erfolglos.