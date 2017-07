Horb a. N. OB-Wahl: Bauer und Walz im Kreuzverhör

In den Ring gingen am Dienstag Peter Rosenberger, amts- und wahlkampferfahrener Verteidiger, gegen Thomas Bauer (parteilos) und Hermann Walz, der vor drei Jahren zum ersten Mal in den Gemeinderat gewählt wurde.

Hermann Walz hatten die Besucher besonders wegen eines Posts in den sozialen Medien am 20. April, der landläufig noch als "Führers Geburtstag" (also der von Adolf Hitler) bekannt ist, im Visier. Walz hatte gepostet: "Ein geschichtsträchtiges Datum. Mit all den realitätsfremden Politikern und den illegalen im Lande würde er aufräumen innerhalb kürzester Zeit." Nachdem der Schwarzwälder Bote anfragte, wurde der Post sofort gelöscht. Walz erklärte das mit seiner "wertkonservativen Haltung".

Silke Wüstholz (FD/FW): "Das Amt des Oberbürgermeisters ist mehr, als sich eine Krawatte umzuziehen. Ich bitte darum, dass alle Protestwähler zu Hause bleiben. Wie ist dieser Post zum 20. April zu verstehen? Müssen unsere Bürger mit ausländischen Wurzeln Angst haben, in Horb zu leben?"