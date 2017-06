Horb a. N. OB Rosenberger bekommt ersten Gegenkandidaten

Das große Thema des 55-jährigen Horbers ist die Stadt und ihre Schönheit. Diese sei seiner Meinung nach immer mehr in Gefahr. Bauer: "Städtebaulich ist das, was hier in den vergangenen 30 Jahren passiert ist, grob fahrlässig. Bisher verkraftet Horb das noch halbwegs. Inzwischen wird mir schlecht, wenn ich nach Horb komme und schon vom Betonbunker des Einkaufszentrums begrüßt werde. Selbst Leute, die es damals befürwortet haben, zeigen sich jetzt erschreckt!"

Bauer hatte als sachkundiger Einwohner des Städtebau- und Sanierungsausschusses zwischenzeitlich beim Regierungspräsidium den Baustopp für den geplanten Bau auf dem Waldner-Areal erreicht. Bauer: "Wenn sich die Verwaltung nicht an ihre eigenen Regeln hält, dann verliert sie in meinen Augen gegenüber den Bürgern massiv an Vertrauen. Als Dank wurde ich als Horber von der Verwaltungsseite als Verhinderer beschimpft."

Darum werden sich seine Hauptthemen im Wahlkampf drehen. Bauer zählt auf: Zukünftige bauliche Maßnahmen müssen sich viel stärker in die Umgebung ein passen. Die Verbesserung der Infrastruktur wie in und um die Ortschaften. Freier Zugang aller Kinder zu Kindergärten und KinderhortenBürger aller Stadtteile sollten wichtige Dinge die sie benötigen, auch vor Ort bekommenDie Verbindung zu den Partnerstädten fundamental zu verstärken.

Bauer weiter: "Ich bin jetzt 55 Jahre alt. Seit 15 Jahren arbeite ich als selbstständiger Qualitätsmanager in der Entwicklung von Automobilen oder deren Komponenten. Was ich jetzt mit entwickle, das kommt in den meisten Fällen in frühestens zwei bis drei Jahren auf den Markt. Es ist meine Arbeit, vorauszudenken, und in einem Team mitzuwirken, um das bestmöglichste Ergebnisse zu erzielen."

Seine Spezialität: Vom Design eines Produktes wie beispielsweise einem Auto den kompletten Entwicklungsprozess zu begleiten. Bauer: "Ich kläre vorab, welche möglichen Fehlfunktionen die einzelnen Teile haben könnten. Ob man die vermeiden kann oder wie man sie durch eine Prüfung aussortiert. Denn nichts wäre schlimmer, als wenn ein Autokäufer mit seinem neu erworbenen Fahrzeug stehen bleibt."

Ein Viertel aller Stimmen will er mindestens holen

Nach der Abgabe der geforderten Unterlagen (unter anderem mindestens 50 Unterstützer-Unterschriften) plant Bauer jetzt den Wahlkampf. Wie sieht er seine Chancen? Bauer: "Mittlerweile wird es ernst. Ich habe schon jede Menge positiver Rückmeldungen bekommen. Mein persönliches Ziel ist es, mindestens ein Viertel aller Stimmen zu holen."

Rosenberger hatte angesichts des möglichen Spaß-Kandidaten Jürgen Sprenger gesagt, dass er es "schade fände", wenn sich jemand bewirbt, für den der Wahlkampf und das Amt nur Halli-Galli ist. Dafür sei das OB-Amt zu verantwortungsvoll und ernst zu nehmen. Bauer: "Jetzt hat er einen Gegenkandidaten, der es ernst meint!"

Berater im Wahlkampf hat er nicht: "Meine besten Berater sind Familie, Freunde, Beruf sowie ein offener Umgang mit meiner Umgebung. Ich brauche keine Parteien, die mir sagen, dass darfst du oder das nicht. Die vergangenen 30 Jahre der Stadtentwicklung haben mir gezeigt, was Parteipolitik so anrichten kann. Es ist schade, dass auf kommunaler Ebene zum Teil gedacht wird, wir sind im der Bundestag. Das heißt nicht, dass alles schlecht ist. Aber ich denke, dass es bei den Entscheidungen um kommunale Bedürfnisse gehen sollte und nicht um Parteipolitik!"

Thomas Bauer – der erste Gegenkandidat von Amtsinhaber Peter Rosenberger. 55 Jahre alt. Seit 31 Jahren glücklich verheiratet, drei mittlerweile schon erwachsenen Kinder. Er sagt: "Das Wichtigste ist für mich die Familie – das ist Leben."

Wenn es die Zeit und das Wetter erlaubt, fährt er gerne Motorrad mit Freunden. Sportlich hält sich Bauer durch Badminton fit. "Nach zwei Stunden bist du zwar platt, aber es macht unheimlich viel Spaß."