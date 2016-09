Horb a. N. OB hofft auf Durchbruch im Haugenstein-Konflikt

Horb. Im Gemeinderat am Dienstagabend verbreitete OB Peter Rosenberger zumindest ein Stückchen Hoffnung. Das Stadtoberhaupt berichtete: "Wir hatten letzte Woche ein Treffen mit Andreas Osbelt. Wir sind so verblieben, dass wir mit allen anderen zusammenkommen wollen und schauen, dass wir eine einheitliche Lösung für alle finden." Dieser Vorschlag, so Rosenberger, sei von Osbelt "sehr positiv" aufgenommen worden.

Seit Monaten macht der Haugenstein Schlagzeilen. Der Grund: Die ehemalige Nato-Siedlung wurde von der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (BImA) an Privatinvestoren verkauft. Die haben inzwischen Wohnungen für die einzelnen Häuser weiterverkauft. Andreas Osbelt besitzt das zentrale Heizkraftwerk. Er hatte einigen Häusern Heizung und Warmwasser abgestellt, weil einige Eigentümer nicht zahlen wollen (wir berichteten).

Rathaus hofft, dass es einen Kompromiss gibt