Horb a. N. Nur im Bereich "Untere Wiesen" können neue Bauplätze entstehen

Bis auf eine Person haben alle geantwortet und Schuh präsentiert das Ergebnis dieser Befragung. Im Bereich "Untere Wiesen" könnten maximal 147 Ar Fläche bebaut werden, die Eigentümer von 135 Ar (91 Prozent) haben ihre Verkaufsbereitschaft signalisiert. Im "Ölacker" ständen theoretisch 235 Ar Erweiterungsfläche zur Verfügung. Aufgrund von komplizierten Eigentumsverhältnissen mit einer Erbengemeinschaft und einer Absage ständen nur 172 Ar (73 Prozent) zur Verfügung.

Die Stadt ist derzeit fast ausverkauft

Noch schlechter sähe es "Hinter dem Schlossgarten" aus. Von fünf Eigentümern hätten zwar vier zugesagt, zwei davon wollen allerdings nur Teilflächen verkaufen. Im Endergebnis blieben von den 64 Ar nur noch 42,5 Ar (66 Prozent) übrig. "So, die Fakten liegen vor, jetzt brauchen wir eure Empfehlung", gab Schuh die Diskussion frei.

Oberbürgermeister Stephan Neher, der bei diesem wichtigen Thema anwesend war, ergänzte, dass die Stadt fast "ausverkauft" sei. "Wir müssen neue Baugebiete ausweisen, um die Interessenten bei uns halten zu können – in den letzten vier Jahren gab es eine konstante Nachfrage nach Flächen."

Er rechnet aufgrund einer sehr positiven Prognose in der Kommunalentwicklung mit rund 3500 Einwohnern mehr in den nächsten Jahren. "Und bitte denken Sie daran, dass es darunter nicht nur begeisterte Altbausanierer gibt, sondern auch Menschen, die sich ihren Traum vom neuen Eigenheim erfüllen wollen. Wenn wir denen kein Angebot machen, dann wandern sie ab."

Neher betonte, dass die Stadt weder Immobilien-, noch Grundstücksspekulation betreibe, wenn sie darauf bestehe, dass sie nur dann in die Baulandentwicklung einsteige, wenn ihr der größte Teil der Fläche gehöre. Als Hausnummer gab Neher um die 90 Prozent an. "Wir wollen eine soziale Stadt bleiben, jedem die Chance auf ein Eigenheim geben und das können wir nur, wenn wir das zu moderaten Preisen abwickeln." Er möchte mit diesem Vorgehen die Grundstückspreis stabil halten und betonte, dass aus Bauerwartungsland auch schnell wieder landwirtschaftlich genutzte Fläche wird. "Und dann gibt’s anstatt 50 Euro halt nur noch 1,50 Euro."

Da es vor diesem Hintergrund nicht viel zu beraten gab – es kam nur der Bereich "Untere Wiesen" in Betracht – fiel die Entscheidung des Ortschaftsrates einstimmig auf diese Erweiterungsfläche.

Wenn der Gemeinderat zustimmt, kann man die Formalitäten für den Bebauungsplan in die Weg leiten, was erfahrungsgemäß drei bis fünf Jahre in Anspruch nimmt.

Wartezeit beträgt noch mindestens vier Jahre

Bevor dann der erste Neubauer "Schaffa, schaffa Häusle baua" singen darf, vergeht mindestens nochmal ein Jahr, denn die gesamten Erschließungsmaßnahmen – von den Straßen bis zur Kanalisation – müssen fertig sein, bevor der erste Bagger anrollen kann.

Es dauert also noch eine gewisse Zeit, bis in den "Unteren Wiesen" gebaut werden kann, aber die Wartezeit lohnt sich sicher.