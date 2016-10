Horb a. N. Nur Albers stimmt für das Ortsbudget

Mit der Konzeption der Bürgerbeteiligung zeigte sich der Ortschaftsrat einverstanden. Für die Räte war es allerdings wichtig, dass beispielsweise zu Dettenseer Themen nur Dettenseer Bürger gehört werden.

Fachbereichsleiter Joachim Patig stellte die Neukonzeption der Budgets vor. In der Diskussion wurde festgehalten, dass es kleinere Ortschaften sehr schwer hätten, Fördermittel zu bekommen. Die Immobilienerlöse würden jetzt nicht mehr in den Ortschaften bleiben, sondern würden in einen zentralen Topf fließen, aus dem die Dorfkerne weiterentwickelt werden, so Patig.

Dettensee erhält ab 2017 21 780 Euro, bisher 16 400 Euro. Ortsvorsteherin Ute Albers zeigte sich von der neuen Budgetierung überzeugt. Sie sei überzeugt, dass dies ein erster Schritt zu mehr Gerechtigkeit sei.