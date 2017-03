Horb a. N. Nordstetter sind echte Nabu-Fans

H orb. Ein Werbeteam – bestehend aus Studenten – war Mitte Januar in Horb und seinen Teilorten unterwegs. Direkt an der Haustür wurden Naturfreuden über den Nabu informiert, was positiv aufgenommen wurde. Zwar seien durchaus Anfragen gekommen, ob die Aktion seriös sei, die Mehrheit der Leute hätten sich jedoch darüber gefreut ausführlich über die Arbeit des Naturschutzbundes informiert zu werden, teilt der Landesverband mit und auch die Ortsgruppe Horb um Vorsitzenden Eckhard Kiefer bestätigt das.

"Wir konnten 126 neue Mitglieder gewinnen, davon haben 15 Personen angegeben, dass sie aktiv in der Nabu Gruppe Horb mitmachen wollen", freut sich Kiefer über die gelungene Aktion. Für die Ehrenamtlichen sei es schwer, neben ihren Aufgaben beim Nabu Horb noch Mitglieder zu werben. Deshalb wirbt der Verband mit solchen Aktionen seit 20 Jahren landesweit. In Horb war der Zuspruch "überdurchschnittlich hoch", wie es von Seiten des Landesverbands auf Nachfrage heißt. Und auch im gesamten Kreis Freudenstadt kann der Wert von einem Prozent übertroffen werden.

"Je nachdem wie aktiv eine Gruppe ist desto mehr Mitglieder können über solche Werbeaktionen auch geworben werden", erklärt eine Sprecherin des Landesverbandes. Dazu kommt auch, ob es in den Regionen aktuell Naturschutzthemen gibt, die die Bevölkerung beschäftigt.