Horb a. N. Nordstetter klagen über schlechte Busverbindungen am Abend

Folgende Themenbereiche wurden in den einzelnen Gruppen behandelt: "Wir sind Gesamt-Horb", "Älter werden in Nordstetten", Versorgung und Infrastruktur und die Entwicklung der Kernstadt und der Stadtteile. Obwohl man zunächst dachte, in Nordstetten gibt es doch alles, ist bei den einzelnen Themen doch viel zusammengekommen und lebendig diskutiert worden, sagte Thomas Haigis, Referent für Bürgerbeteiligung und Stadtentwicklung, der die Stadtteilkonferenz leitete. "Es wurde sehr intensiv gearbeitet. Ich bin begeistert", meinte er bei der Vorstellung der Ergebnisse.

Als Stärke kann Nordstetten mit einer guten Infrastruktur aufwarten. Es gibt eine Grundschule, zwei Kindergärten, betreutes Wohnen (Fertigstellung 2017), eine Ärztin, zwei Bankenfilialen, zwei Bäcker, einen Metzger und den Wochenmarkt. Als Schwächen zum Thema Versorgung und Infrastruktur wurden die schlechte Busverbindungen am Abend und am Wochenende und der Mangel an Gastronomie genannt. Priorität für die Zukunft hatte für diese Gruppe, deren Ergebnisse Thomas Hellener vorstellte, die Ansiedlung eines Discounters, die Verkehrsberuhigung im Ortskern und die Sicherung der Grundversorgung mit Bank, Lebensmittelhandel, Post und Arzt.

Die Ergebnisse zum Thema Entwicklung der Kernstadt und der Teilorte stellte Peter Klein vor. Hier wurde als erstes mehr Gastronomie gewünscht. Das Wir-Gefühl soll gestärkt werden mit besserer Integrierung der Neubürger. Ein weiterer Wunsch wäre eine Multifunktionshalle für Veranstaltungen.