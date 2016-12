Horb a. N. Nordstetten: Weiterhin Angst vor Autokratzer

Aschenbrenner: "Wir wissen, dass das kein Zustand ist, aber wenn wir einem Bürger seine Freizügigkeit wegnehmen wollen, brauchen wir dafür eine Rechtsgrundlage." Sprich: Vandalismus ist – auch in diesem Ausmaß – zunächst einmal kein Grund für Gefängnis. Und außerdem handle es sich lediglich um einen Tatverdächtigen.

In der vergangenen Nacht habe die Polizei zwar keine weiteren Kratzer an geparkten Autos feststellen können. Klar ist jedoch: In Nordstetten scheucht viele Bürger nun jedes nächtliche Geräusch auf, schließlich ist der Täter – ob nun tatsächlich der bereits von der Polizei verhörte Tatverdächtige dahintersteckt oder nicht – nach wie vor auf freiem Fuß. "Die Person kann jetzt munter weiterkratzen. Das geht in meinen Kopf nicht rein", ärgert sich Henriette S., "und die Polizei sagt, ihr seien die Hände gebunden und sie könne nichts machen."

Für eine Beruhigung der Gemüter sorgt nicht, dass die Polizei ihre nächtliche Präsenz in Nordstetten zurückfahren wird. Aschenbrenner: "Wir können das nicht mehr so intensiv machen. Das ist einfach eine Frage des Personals. Wir können ja nicht immer volles Programm fahren."

Für zusätzliche Verunsicherung sorgt die Befürchtung, dass die Geschädigten auf den Kosten für die Reparatur ihrer Autos sitzenbleiben könnten. Henriette S.: "Wenn man mit der Polizei spricht, heißt es immer, dass da nichts zu machen sei, weil man bei der Person nichts holen könne. Das kann doch nicht wahr sein."

Polizei-Sprecher Aschenbrenner verweist in diesem Fall auf die Justiz. Die gibt zwar bei laufenden Verfahren keine Auskünfte, dafür sagt Aschenbrenner ganz allgemein: "Ich kenne die Vermögensverhältnisse des Tatverdächtigen nicht, aber in leere Taschen kann man nicht greifen. Wir wissen natürlich, dass das für die Leute ärgerlich ist und man ohne Kasko-Versicherung auf dem Schaden sitzen bleibt."

Henriette S. hofft derweil, dass die Vandalismus-Serie Nordstetten nicht spaltet und schon gar nicht zur Selbstjustiz gegriffen wirds: "Ich will keinen Hass und keine Hetze. Wir hoffen nur, dass jetzt endlich mal etwas passiert. Das ist kein Jugendstreich mehr."