Horb a. N. Nordstetten: 34-Jähriger rastet erneut aus

So wird die Akte immer dicker: Wegen vorsätzlicher Körperverletzung gegen einen Nachbarn ist er bereits zu einer Freiheitsstrafe ohne Bewährung verurteilt worden. Gegen dieses Urteil hat der Mann Berufung eingelegt. Dieser Fall soll am 2. März vor dem Landgericht Rottweil verhandelt werden. Die weiteren Vorfälle, die zu Ermittlungen gegen den Mann führten, werden in dieser Verhandlung gar nicht berücksichtigt werden können, wie die Staatsanwaltschaft Rottweil auf Anfrage erklärt.

So vermutet die Polizei, dass der 34-Jährige viele Autos im Ort zerkratzt haben soll. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung.

In der Neujahrsnacht ist er laut Polizei mit einer Bügelsäge bewaffnet auf einen Nachbarn losgegangen und hat ihn mit der Säge geschlagen. Die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung.

Auf seinem Facebook-Profil beleidigte er nun auch noch mit namentlicher Nennung andere Personen. Eine ermittelnde Polizistin habe eigentlich wie eine Professionelle ausgesehen, die man von Bordellen kenne, äußert er in wirren Sätzen. Einen Nachbarn bezichtigte er, ein Drogendealer zu sein. Auch hierfür wurde er angezeigt.

Bei so vielen Vorfällen wächst das Unverständnis, warum noch immer nicht gehandelt werden kann. Warum mahlen die Behördenmühlen so langsam? Frank Grundke von der Staatsanwaltschaft Rottweil erklärt: "Die Ermittlungsakte zur gefährlichen Körperverletzung ist noch nicht bei mir. Die zu den Sachbeschädigungen ist da, aber ich habe sie noch nicht komplett durcharbeiten können, weil sie so umfangreich ist." Man befinde sich aber absolut im zeitlichen Rahmen.

Oberbürgermeister Peter Rosenberger zeigt Verständnis für die Bürger: "Es darf nicht der Eindruck entstehen, es geht nichts voran oder dass es hier Täterschutz statt Opferschutz gibt." Der Staat sei gefordert. Deshalb wird Rosenberger ("Als Nordstetter Einwohner fühle ich mich selbst als Betroffener") heute auch mit dem Horber Polizeichef zu einem Gespräch zusammenkommen. Handlungsmöglichkeiten bestehen, so ein Richter im Gespräch mit unserer Zeitung: "Auch eine Gemeinde kann beim Amtsgericht beantragen, dass eine Zwangseinweisung überprüft wird." Der OB verspricht: "Wir werden als Stadt alles tun, was möglich ist." Der Besuch der Bürger im Rathaus sei deshalb wichtig gewesen: "Wir brauchen die Erkenntnisse aus erster Hand."