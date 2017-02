Horb a. N. Nonnen und Mönche gestalten die Seniorenfasnet

Die Kirchengemeinde hatte zur traditionellen Kirchenfasnet eingeladen. Bei Kaffee, Berliner, Hefezopf und natürlich den unverzichtbaren Fasnetsküchle verbrachten die junggebliebenen Senioren einen geselligen Nachmittag. Die Fasnetsküchle stammten von Susanne Hähnle, die sich dabei streng an das Originalrezept hielt.

Für die musikalische Unterhaltung sorgte Robert Renz am Keyboard. Mit urigen, alten Fasnetsliedern und Klassikern sorgte das gut gelaunte Kirchenmitglied für die passende Stimmung. Unterstützt wurde er wie im letzten Jahr von Verena Gekle (2. Vorsitzende des Kirchengemeinderats) am Akkordeon, die einige Schunkellieder zum Besten gab. Gesanglich unterstützt von Karl-Josef Graf gab es so manches Duett zu hören. Zu den Ehrengästen der Seniorenfasnet zählten Diakon Klaus Konrad sowie Pfarrer Elmar Maria Morein. Letzterer war in diesem Jahr gerne der Einladung des KGR gefolgt und mischten sich unter das närrische Volk.

Die Helfer rund um Verena Gekle brachten echte Klosterstimmung unter die Senioren. Als Nonnen und Mönche aufzutreten, war mal eine besonders gute Idee. Zur traditionellen Fasnet der Senioren gesellten sich wenig später nach der Rathausstürmung auch die Muggaverbrenner sowie die Narrenzunft Rexingen.