Horb a. N. Nicht nur die Pumpelschelle verbindet

Horb. Seit dem Jahr 2006 drehen die Nachtwächter ihre Runden durch die Horber Altstadt und seit 2006 unterhält der Förderverein Heimat und Kultur in Börstingen das Dorfmuseum "Kulturtankstelle". Und so wie die Nachtwächter vom Kultur- und Museumsverein zu einem Aushängeschild für das Horber Stadtmarketing wurden, entwickelte sich die Kulturtankstelle in Börstingen zu einem neuen Treffpunkt der Dorfgemeinschaft.