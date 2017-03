Horb a. N. Nicht jeder Amerikaner isst jeden Tag einen Hamburger

Tamara Sapien, eine amerikanische Studentin aus Los Angeles, die zur Zeit in Tübingen ein Auslandssemester absolviert, nahm gerne die Einladung an und verbrachte einen Vormittag in den Klassen 8a und 9c der Realschule Horb.

Die Schüler konnten zusammen mit ihrer Englischlehrerin Heidrun Linka persönliche Einblicke in den US-Alltag, sowie in Politik und das Schulwesen bekommen. Viele Fragen wurden beantwortet und so manche stereotype Vorstellung wurde im Laufe des Vormittags entkräftet: Nicht alle Jugendlichen verhalten sich wie im High School Musical und nicht jeder Amerikaner isst täglich Hamburger. Viele neue Erkenntnisse konnten in der Diskussionsrunde ausgetauscht werden. Mit 16 Jahren Auto fahren zu dürfen fanden die meisten cool, aber dass Alkoholgenuss erst mit 21 erlaubt ist, erstaunte doch viele.

Auch Tamara Sapien erfuhr im Rahmen des interkulturellen Austauschs einiges über die deutsche beziehungsweise schwäbische Kultur. In vorbereiteten Präsentationen wurde Sapien von den Schülern auf Englisch über Themen wie Fasnet und Brauchtum, Maultaschen, Schwarzwälder Kirschtorte, deutschen Rap und Schlager und ihr Schulleben informiert.