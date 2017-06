Horb a. N. Nicht alle protestantischen Kirchen sind schlicht und schmucklos

Auf dem Jakobseweg in die andere Richtung

Die Eigentümlichkeit der württembergischen Kirchenordnung und des hiesigen Katechismus erklärte Pfarrer Keller seinen Begleitern am Ort der Entstehung, denn Johannes Brenz wirkte als Prediger in dieser Kirche. Die von ihm definierten Hauptstücke des Glaubens, Predigt, Taufe und Abendmahl, waren den Konfirmierten wohl vertraut.

So erholsam sich die Wanderstrecke durch den Wald anfühlte, auf den Feldwegen und erst recht entlang des Radwegs unter der höchsten Brücke Deutschlands strapazierte die pralle Sonne Körper und Geist der Pilger. Da wussten alle die Kühle der Braunsbacher Kirche beim Mittagsgebet zu schätzen. In dem von einer verheerenden Flut heimgesuchten Ort fanden die Besucher nach über einem Jahr noch überall Spuren der Verwüstung, doch auch deutliche Zeichen des Aufbauwillens und der Neubelebung.

Die Zeugen des reichen jüdischen Andenkens in diesem Ort nahm Pfarrer Keller zum Anlass, die Judenschriften Luthers kritisch zu hinterfragen. Im 500. Jahr der Reformation sei es legitim, Luther als Menschen zu betrachten, der kein Heiliger gewesen sei und durchaus auch Fehler machen konnte. In allen kritischen Fragen sei Brenz wesentlich besonnener und vorsichtiger gewesen. Nach Bächlingen im Jagsttal abgestiegen, sammelten die Pilger ihre Kräfte für einen anstrengenden Aufstieg nach Langenburg, wo der zweite Tag in einer Pizzeria seinen Ausklang fand.

Die Morgengedanken des dritten Tages in der Stadtkirche zu Langenburg, wo die Porträts der Apostel von der Empore auf die Pilgergruppe herabschauten, drehten sich um Abendmahl und Herstellung von Brot und Wein, die natürliche Rohstoffe und menschliche Arbeit erfordert. Durch sich bis zum Horizont hinstreckende Getreidefelder wanderten die Pilger nach Schrozberg, wo eine Kettensägefigur einen Jakobspilger mit Hut, Stock und Muschel auswies. Derlei Äußerlichkeiten benötigten die Horber Pilger nicht. Mit innerer Überzeugung folgten sie dem Jakobsweg in der entgegengesetzten Richtung und wussten sich doch auf dem richtigen Weg.

Unmerklich überschritten sie am vierten Tag die Landesgrenze nach Bayern, an der auch das Gebiet der württembergischen Landeskirche endet, da sie bereits das romantische Rothenburg vor sich sahen, das sie zum Endpunkt der Jahresetappe erwählt hatten. Von Riemenschneiders Heilig-Blut-Altar ließen sie sich zutiefst bewegen. Deutlich wurde der Grenzübergang erst am Sonntag beim morgendlichen Gottesdienst, der plötzlich fremd, lebendiger, ja "lustiger" erschien als der gewohnte in Brenz’scher Überlieferung.

Bis nach Wittenberg ist es noch weit zu laufen, aber in den nächsten Jahren wollen die Horber Pilger sich Schritt für Schritt weiter ihren Glaubensquellen annähern.