Horb a. N. Neues Wirtschaftsgebäude muss her

Für diese erforderlichen Schönheitsreparaturen sind die Aktiven der SG gerüstet. Sie haben dafür viel Elan und schon einmal die erforderlichen Arbeitsgeräte sozusagen symbolisch in die Hand genommen. Neu geplant ist auch ein Bogenschießplatz nördlich des Schützenhauses.

Darüber hinaus gab es wieder die jährlich stattfindenden Altpapiersammlungen und die Arbeiten am Schrottlager. Und natürlich war auch wieder die Aufstellung des Mai- und Weihnachtsbaumes im Ortszentrum angesagt. Gut läuft auch das Langzeitprojekt "Talentzentrum". Hier kommen die Jugendlichen vom Kreis jeden zweiten Mittwoch zusammen und werden von den Experten ausgebildet. Parallel dazu läuft auch eine Kooperation mit dem Martin-Gerbert-Gymnasium.

Über die sportlichen Ereignisse informierte der Schießleiter Dominik Dettling. Die Luftgewehrmannschaft stieg in der Pokalrunde B auf in die Pokalrunde A. Bei den deutschen Meisterschaften im KK-Liegen besetzte der Aktive Klaus Storz einen guten Platz mit 579 Ringen.

Erfolge gab es auch in der Klasse Luftgewehr. Hier besetzten die Aktiven den 1. Platz in der Kreisoberliga. Im Relegationsschießen stieg die Mannschaft in die Bezirksliga B auf. Nicht ganz so gut sieht es bei den Finanzen der SG aus. In seinem Kassenbericht informierte Michael Hofmann-Bürger in Vertretung von Schatzmeister Marc Schäfer über leichte Verluste im finanziellen Bereich.

Die sich anschließenden Neuwahlen der ganzen Vorstandschaft ergaben folgendes Ergebnis: Der SG-Vorstand wird jetzt von den zwei gleichberechtigten Vorsitzenden Kurt Quiskamp (Bereich Wirtschaft und Mitgliederverwaltung) und Dominik Dettling (Schießbetrieb und Oberschützenmeister) gebildet. Die Funktion des Schatzmeisters übernahm Michael Hofmann-Bürger. Jugendleiter ist Marc Schäfer. Alfons Warnke ist als Getränkewart aktiv. Als Beisitzer im Ausschuss fungieren: Thorsten Reimers, Michael Storz, Nina Quiskamp und Brigitte Knöpfle. Almut Ott und Alexandra Zimmermann stellten sich nicht mehr zur Wahl.

Im letzten Sitzungsteil gab Kurt Quiskamp einen Ausblick in die Zukunft. Zum Jahresende 2016 ist bei der SG wieder einiges los: Im Schützenhaus wird das traditionelle Vereinspokalschießen durchgeführt. Teilnahmeberechtigt sind alle Vereine oder Gruppen, die aus je drei Schützen eine Mannschaft bilden. Außerdem wird das Jugendpokalschießen ausgetragen. Und natürlich findet am Silvesternachmittag wieder das traditionelle Silvesterscholdern statt. Im Anschluss an den offiziellen Teil trafen sich die Mitglieder der SG zur Weihnachtsfeier.