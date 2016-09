Horb a. N. Neues Schuljahr startet auch mit viel Informationen für die Eltern

Nach den Ferien beginnt der Unterricht in Nordstetten für die Klassen 2 bis 4 am Montag, 12. September, um 8.15 Uhr und endet um 11.40 Uhr. Die neuen Erstklässler werden am Samstag, 17. September, in der Turnhalle der Schule begrüßt. Der Gottesdienst beginnt um 9.30 Uhr. Im Anschluss findet um 10 Uhr eine kleine Feier statt, bevor die Kinder mit einer ersten Schulstunde in ihr neues Leben als Schulkind starten. Um 11 Uhr endet dieser Vormittag mit der Gelegenheit, die Klassen auf der Treppe vor der Schule zu fotografieren.

Grundschule Bildechingen

In der Gundschule Bildechingen beginnt der Unterricht am Montag, 12. September, für das zweite, dritte und vierte Schuljahr um 8.40 Uhr und endet um 12.15 Uhr. Die Randzeitbetreuung beginnt wie gewohnt um 7.30 Uhr und endet um 13.30 Uhr. Für die angemeldeten Kinder der Nachmittagsbetreuung endet diese um 15.30 Uhr.

Die Schüler der ersten Klasse werden am Samstag, 17. September, eingeschult. Ab 9.30 Uhr findet dazu in der Bildechinger Kirche ein ökumenischer Einschulungsgottesdienst in Verbindung mit der Aufnahmefeier statt. Alle Schulanfänger mit Eltern, Verwandten und Freunden sind hierzu eingeladen. Für eine Bewirtung sorgt anschließend der Schulförderverein im Schulgebäude. Der Elternabend für die erste Klasse findet bereits am Dienstag, 13. September, ab 19.30 Uhr in der Schule statt.

Gutermann-Grundschule

Für die Schülerinnen und Schüler der Klassen 2 bis 4 beginnt der Unterricht am Montag, 12. September, um 8.25 Uhr und endet nach der 5. Stunde um 11.55 Uhr. Die Kernzeitbetreuung beginnt um 7 Uhr, die Betreuung für Ganztagsschüler um 7.40 Uhr. Um 8.45 Uhr gehen alle Schüler von der Schule aus zum gemeinsamen Gottesdienst. Für Schüler, die nicht am Gottesdienst teilnehmen, beginnt der Unterricht um 9.30 Uhr. Die Ganztagsschule beginnt ebenfalls am Montag, 12. September. Die Einschulungsfeier für die Erstklässler findet am Samstag, 17. September, ab 9.30 Uhr in der Turnhalle statt. Der Gottesdienst beginnt um 8.30 Uhr in der Liebfrauenkirche.

Grundschule Rexingen

Für die Schülerinnen und Schüler der Klassen 2 bis 4 beginnt der Unterricht am Montag, 12. September, um 8.25 Uhr und endet nach der 5. Stunde um 11.55 Uhr. Die Ganztagsschule beginnt ebenfalls am Montag, 12. September. Der Schulanfangsgottesdienst findet am Freitag, 16. September, um 8.30 Uhr statt. Dazu sind auch die Erstklässler eingeladen. Die Einschulungsfeier für die Erstklässler findet am Samstag, 17. Septebmer, ab 11 Uhr in der Grundschule statt.

Grundschule Altheim

Das neue Schuljahr beginnt am Montag, 12. September. Grundschüler ab Klasse 2 beginnen um 8.25 Uhr, Werkrealschüler um 7.40 Uhr. Ab Dienstag, 13. September, wird der Unterricht bereits nach Stundenplan stattfinden. Am Freitag, 16. September, findet der Schülergottesdienst in der Altheimer Kirche um 8.30 Uhr statt (Eltern sind herzlich eingeladen). Am Samstag, 17. September findet die Einschulungsfeier der Erstklässler statt.

Grundschule Mühlen

An der Grundschule in Mühlen beginnt der Unterricht am Montag, 12. September, für die Klassen zwei bis vier um 8.30 Uhr. Um 12.05 Uhr ist Unterrichtsende. Die Betreuung im Rahmen der verlässlichen Grundschule fängt ebenfalls am Montag an und findet sowohl vor Unterrichtsbeginn ab 7.30 Uhr als auch nach Unterrichtsende ab 12.05 Uhr statt. Die verlängerte Betreuungszeit endet wie immer um 15.30 Uhr. Der Tag der Einschulung für die Schulanfänger beginnt am Samstag, 17. September um 9 Uhr mit einem ökumenischen Gottesdienst in der katholischen Kirche. Daran anschließend werden die Erstklässler in der Turnhalle im Rahmen einer kleinen Feier in unsere Schulgemeinschaft aufgenommen.

Für die Eltern der Erstklässler findet am Donnerstag, 15. September, ab 19.30 Uhr ein Elternabend statt.

Realschule Horb

Der Unterricht an der Realschule Horb beginnt für die Klassen 6 bis 10 am Montag, 12. September, um 7.40 Uhr. Der Unterricht endet an diesem Tag um 12 Uhr. Für die Schülerinnen und Schüler der neuen Klassen 5 findet am Dienstag, 13. September, ab 14 Uhr in der Hohenberghalle Horb eine Einschulungsfeier statt. Dazu sind auch die Eltern eingeladen. Nach der Feier gehen die Klassenlehrerinnen und Klassenlehrer mit den Kindern in die Klassenzimmer. Während sich die Schüler dort kennen lernen und die ersten Informationen erhalten, werden die Eltern von der Schulleitung über Abläufe, Elternarbeit und Förderverein informiert. Danach können Eltern in den Klassenzimmern die noch anstehenden Fragen mit den Klassenlehrern besprechen.

Grundschule Dettingen

Schulstart an der GS Dettingen mit Außenstelle Bittelbron: Der Unterricht für die Klassen 2 bis 4 beginnt am Montag, 12. September, um 8 Uhr und endet um 12.20 Uhr. Auch die Betreuung startet bereits am ersten Schultag für die angemeldeten Kinder bis 14 Uhr (Bittelbronn)/ 14.15 Uhr (Dettingen) beziehungsweise bis 16 Uhr (Dettingen).

Weiteres erfahren die Kinder am ersten Schultag. Für die Eltern der Erstklässler, die am 15. September eingeschult werden, findet am 12. September ein Elternabend statt (ab 19.30 Uhr; jeweils in Dettingen und in Bittelbronn).

Martin-Gerbert-Gymnasium

Für die Klassen 6 bis 12 beginnt der Unterricht am Montag, 12. September, um 7.35 Uhr und endet um 12 Uhr. Unterrichtsbeginn für die Klassen 5 ist erst um 8.25 Uhr. Schüler, die bereits um 7.35 Uhr kommen, werden von den Paten im Klassenzimmer betreut. In der 5. Stunde findet ein Mittagessen für die Fünftklässler in der Mensa statt (bitte 2 Euro mitbringen) und danach endet der Unterricht um 12 Uhr.