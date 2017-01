Horb a. N. Neues Löschfahrzeug für die Feuerwehr

Horb-Grünmettstetten. 25 Feuerwehrleute und acht Kameraden in der Altersgruppe zählt die Abteilung, die im vergangenen Jahr zu zwei Einsätzen gerufen wurde. Beim Beseitigen einer Ölspur und der Bekämpfung eines Brandes habe sich gezeigt, dass die Lehrgänge notwendig seien. Daher freute sich Abteilungskommandant Paul Kreidler über die rege Fortbildung seiner Feuerwehrkameraden, die neben Atemschutz, Gruppenführer und Gerätewart im vergangenen Jahr die Prüfung zum Leitungsabzeichen in Gold abgelegt hatten.

Equipment wie Wärmebildkamera und Atemschutzgeräte

Ge sellige Termine wie die 1. Mai-Hocketse, das Maibaumstellen sowie den Festbesuch des Kooperationspartners THW in Horb nannte Schriftführer Florian Wein. Im laufenden Jahr sei ein Ausflug geplant und die Feuerwehrabteilung wolle Brandschutzaufklärung im Kindergarten betreiben. So aktiv die Abteilung sei, so sehr spiegle sich dieses große Engagement in der Kasse wider, unterstrich Martin Saier in seinem letzten Kassenbericht. Bei den Wahlen gab er sein Amt an Bernhard Kohlmus weiter, und konnte mit den Einnahmen aus der Fasnetsveranstaltung und dem Brandschutzwochenende ein Plus vermelden.