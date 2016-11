Horb a. N. Neues Fahrzeug ist "in trockenen Tüchern"

Ebenso sei der Horber Rat Feuerwehranschaffungen wohl gesonnen. "Das neue Fahrzeug ist also in trockenen Tüchern, aber wir können es noch nicht anschaffen, bevor die Platzfrage nicht geklärt ist", betonte Markus Megerle, dass rund 170 000 Euro für den Anbau veranschlagt wurden, wovon 45 000 Euro Fördermittel zu bekommen sind. Der Stadtbrandmeister lobte die aktive Wehr, deren Programm mit Ausflug, Bewirtungen und Diensten im Ort Schriftführer Stefan Lachenmaier vortrug. Das Sommerfest und die Fasnetsbewirtung hatten der Feuerwehrabteilung ein Plus beschert, denn lediglich der Ausflug und die Anschaffungen von Helmlampen standen als Ausgaben den Einnahmen gegenüber, verkündete Kassierer Julian Leins.

Jugendbetreuer Michael Wollensak verlässt nach jahrelanger Tätigkeit das vierköpfige Team

Im Gegensatz zu den aktiven Kameraden weist die Jugendfeuerwehr mit zwei Mädchen und zwölf Jungs eine "Frauenquote" auf, erklärte Patrick Graw, einer der Ausbilder. Er bedauerte, dass nach jahrelanger Tätigkeit Jugendbetreuer Michael Wollensak das vierköpfige Team verlasse. Besonders hob er hervor, dass die Jugendlichen zahlreiche Übungen und sogar eine 24-Stunden-Übung mit Bravour gemeistert hätten. Somit sei die Nachwuchsfrage geklärt, was auch Franz Leins als Vertreter von Ahldorf lobte. Er dankte für das Engagement der Feuerwehrabteilung, die sich im Ort stark einbringe, mit Absperrungen und Begleitungen von Veranstaltungen, wie am Volkstrauertag.

Eine gute Kooperation mit dem DRK Ortsverein Mühringen lobte Meinrad Fischer, der als Helfer-vor-Ort in Ahldorf enge Kontakte zu den Feuerwehrkameraden pflege. "Vielleicht können wir nächstes Jahr mal wieder was Größeres gemeinsam machen", sprach er die Übung an, die für den 21. Mai vorgesehen ist. Einen Tag später feiert der DRK Ortsverein Mühringen sein 50-jähriges Bestehen, bei dem die Feuerwehrabteilung die Schauübung unterstützen könnte. Dass sich die Übungen gelohnt hatten, zeigten vier Einsätze im vergangenen Jahr, zu denen die Feuerwehrabteilung Ahldorf gerufen wurde. Auch die Katastrophenvollschutzübung des Landkreises wurde mit Erfolg in Mühringen umgesetzt, wobei die Ahldorfer Wehr eine wichtige Rolle einnahm. Die unzähligen Aktivitäten zeigten, dass die Anschaffung des neuen Fahrzeuges wichtig sei, um laut Markus Megerle "so eine aktive Wehr" zu fördern.