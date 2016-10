Horb a. N. Neues Altartuch soll lange halten

Die intensiven Farben korrespondieren gut mit den Glasfenstern des Chorraums

Die Künstlerin Claudia Gollor-Knüdeler aus Anspach hat das Parament speziell für die Remigiuskirche in Mühlen entworfen, erklärt die Gemeinde in einer Mitteilung. Die Textilwerkstatt Knotenpunkt in Backnang setzte den Entwurf der Fotografin um. Das neue Parament ist vorwiegend in freie Handstickerei umgesetzt, wobei auf den Untergrund farbige Seiden gelegt wurden.

Das Altartuch fügt sich trotz abstrakter Gestaltung gut in den traditionellen Kirchenraum ein und überzeugt durch seine intensive Farbgebung. Das leuchtende Gelb korrespondiert mit dem Gelb des Glasfensters im Chorraum, heißt es weiter. Im Zusammenhang mit diesem sogenannten Hirtenfenster lässt sich das Parament als "grüne Aue" deuten. So wie es im bekannten Psalm 23 heißt: "Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf einer grünen Aue." Für Pfarrer Unz sind die hohen Kosten für die Anschaffung gerechtfertigt, denn das alte Parament habe etwa 50 Jahre gehalten.