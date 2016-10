Horb a. N. Neuer Zoff um die Ritterspiele

Horb. Alfred Seifriz war schon mit dabei, als das Kloster 1995 durch eine Bürgeraktion – den Förderverein Kloster – saniert wurde. In jenem Jahr wurden auch die Ritterspiele erfunden, um dort rund um das historische Gebäude herum mit dem mittelalterlichen Spektakel Spenden für die 5,5 Millionen Euro teure Sanierung zu sammeln.

Im Budget-Bericht des Stadtmarketings, der in der Sitzung des Gemeinderats am Dienstagabend vorgelegt wurde, ist aufgeführt, was das Rathaus gibt, damit die Ritterspiele stattfinden. Jährlich 10 000 Euro an Zuschuss für den Ritterspiele-Veranstalter MPS, dazu noch 5800 Euro an den Maximilian-Ritterspieleverein für das Rittermahl.

Seifriz: "Wir haben in der Fraktion darüber diskutiert. Die Summen von 10 000 Euro und 5800 Euro für das Rittermahl haben für Unmut gesorgt. Weil die Ritterspiele gar nicht mehr in der historischen Altstadt sind. Während der Ritterspiele sind die Straßen teilweise menschenleer. Auch das Argument, dass die Baustelle an der Stiftskirche den Umzug zum Marktplatz verhindert, gilt nicht mehr."