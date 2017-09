Horb a. N. Neuer Oberstudienrat

Bei der Übergabe der Urkunde freute sich Schulleiter Neumann, dass "die kompetente und engagierte Arbeit durch die Beförderung gewürdigt wird". Deuschle arbeitet seit 2008 am MGG mit den Fächern Sport und Englisch, die er in Tübingen studiert hat. Schon bald engagierte er sich neben seiner Unterrichtstätigkeit als Verbindungslehrer bei der SMV. Dabei initiierte er das Projekt "Schule ohne Rassismus" und begleitete zahlreiche Schülerprojekte wie zum Beispiel den jährlich wiederkehrenden Kulturtag. Ab 2015 brachte er sich zusätzlich als betreuender Lehrer bei den Schülermentoren ein. Die Schülermentoren sind Teil des Ganztagesbetriebs am MGG, das seit 2013 eine offene Ganztagsschule ist. Dabei können die Schüler ab Klasse acht als Mentoren Verantwortung übernehmen, indem sie verschiedene Projekte aus ihren Interessenbereichen anbieten. Hierbei werden sie von Deuschle bei der Vorbereitung ihrer Projekte unterstützt und bei der Durchführung begleitet.

Sein Aufgabenbereich, der mit Beförderung verbunden ist, umfasst dann auch die Umsetzung und Weiterentwicklung des Schülermentorenkonzepts. Bei der Übernahme der neuen Aufgabe kommen ihm seine bisherigen Erfahrungen, die er bei der Arbeit mit den Schülern und ihren Projekten gewonnen hat, zugute. Bei seiner Arbeit wird Deuschle von Aenne Oechsle unterstützt, in deren Zuständigkeitsbereich als Abteilungsleiterin die offene Ganztagsschule fällt.