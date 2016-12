Horb a. N. Neuer Innovationspunkt für Horb

Horb. So startete auch Wirtschaftsförderer Axel Blochwitz die offizielle Eröffnung mit den Worten: "Entschuldige Sie, wenn ich Sie jetzt beim Netzwerken stören musste. Wir feiern mit der Einweihung der Räumlichkeiten heute den ersten Schritt."

In der Tat: Mit Udo Eckloff und Janet Rosenberger, die sich je eine halbe Stelle teilen, gibt es hier in der Kaserne in Horb jetzt einen neuen Treffpunkt für die mittlerweile 87 Mitglieder des Kunststoff-Netzwerkes "Innonet". Platz für Workshops, den Aus tausch von Wissen und die Entwicklung von neuen Produkten oder Produktionen.

Projektleiter Udo Eckloff: "Ich habe schon mit dem Technologie-Screening angefangen. Daraus sind schon drei interessante Projekte entstanden, die mit unseren Firmen demnächst angegangen werden."