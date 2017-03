Horb a. N. Neuer Impuls für die Präventionsarbeit

Horb-Dettingen. Wie der Name schon durchdringen lässt, geht es ums Komasaufen. Besonders ist daran, dass es sich um ein "Ein-Frau-Stück" handelt. Lucia Glaser spielt darin eine pubertierendes Mädchen, das sich wegen Liebeskummer betrinkt und am nächsten Morgen von Müll bedeckt erwacht und seine Geschichte erzählt.

Seine offizielle Premiere hatte das Stück bereits in der Eduard-Spranger-Schule in Freudenstadt (wir berichteten). Zudem wurde es auch in einer Schule in Stuttgart vorgestellt. Jakubowski bietet "Koma" nämlich den Schulen in der Umgebung an. Persönliche Einladungen an die Schulleiter und Präventionslehrer hat die Theatermacherin schon verschickt. "Die Aufführung in Dettingen heute soll beides sein: Zum einen können die Schulen herausfinden, ob das Stück für sie geeignet ist, zum anderen soll es auch der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden", erklärt Jakubowski.

Nach der Aufführung wird zu einer Gesprächsrunde mit Informationen zu Präventions- und Beratungsmöglichkeiten eingeladen. "Das Stück dauert nur 45 Minuten, da bleibt dann noch genug Zeit für einen regen Austausch." Mit dabei sein wird Susanne Henning von der Suchtberatungsstelle Freudenstadt/Horb und Walter Kocheise vom Polizeipräsidium Tuttlingen/Freudenstadt, Referat Prävention.