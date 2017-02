Horb a. N. Neue Straße heißt "Am Haldenstättle"

Mit Straßen – in diesem Fall bereits vorhandenen – ging es gerade im nächsten Tagesordnungspunkt weiter. In einem "Zehn-Jahres-Straßensanierungsprogramm" will die Stadtverwaltung alle maroden Straßen in Stadtgebiet auf Vordermann bringen. Für den Ortschaftsrat hieß das, dass man sich Gedanken macht, welche Straßen – unterteilt nach Innerort und Ortsnähe – auf die Prioritätenliste kommen, die Ortsvorsteher Andreas Bronner an den Fachbereich Fünf weiterleiten muss.

Ganz klare Nummer eins wurde hier die Hindenburgstraße. Nummer zwei in der Liste ist die Straße Am Haldenrain, und auf den Plätzen folgten in der Reihenfolge der Priorität die Brühlbachstraße, die Hinter Bachstraße bis hoch zur Pfanne und die Hintere Salzstetter Straße. Auf die Plätze sechs bis elf setzten die Räte den Talheimer Weg, die Hintere Badstraße, die Schwabstraße, die Alte Steige, die Wössingerstraße Richtung Sportplatz sowie die Salzstetter Straße.

Außerorts hat die Kneippstraße bis zur Wassertrete höchste Priorität, der Kraibühlweg folgt auf Platz zwei, der Weg zum Bohl sollte auch ganz gerichtet werden, der Anfang vom Herdweg ist ebenfalls sanierungsbedürftig und falls dann nach Kapazität vorhanden ist, sollte auch der Burainweg gerichtet werden.

Es ist also für den Bauhof genug zu tun, und wenn man in zehn Jahren dann mit der Sanierung fertig ist, dann wissen die Altheimer Räte schon heute, wo man den Bagger dann hinschicken kann.