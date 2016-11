Horb a. N. Neue Regel zur "Disziplinierung" der Bürgerfragestunde

Der Ortschaftsrat hatte der üblichen Diskussionsrunde, die dann meist in wüste Beschimpfungen in Richtung Ratsmitglieder, Bürger oder sonstige vermeintliche Gegner der eigenen Interessen ausuferte, den Hahn zugedreht. Betretenes Schweigen von Bürgerseite war die Folge. Grund für die Ruhe war eine Vorkehrung des Ortschaftsrates, der sich mit Hilfe der Stadtverwaltung eine Art Spielregel für die Durchführung dieser "Bürgerfragestunde" einfallen ließ. Edwin Zimmermann, einer der stellvertretenden Ortsvorsteher, las die Regeln gleich zu Beginn der Sitzung vor.

Grundsätzlich kann der Ortschaftsrat eine Bürgerfragestunde ansetzen, er ist aber nicht dazu verpflichtet. Falls er eine Fragestunde ansetzt, bleibt es ihm überlassen, ob er sie am Anfang oder an das Ende der öffentlichen Sitzung stellt. Die Fragestunde sollte insgesamt ein Zeitlimit von 30 Minuten nicht überschreiten. Es sind nur Fragen zugelassen, die direkt an den Ortsvorsteher zu richten sind. Mutmaßungen, Gerüchte, Beschwerden, Änderungswünsche aller Art und Sonstiges, was nicht als Frage formuliert ist, wird nicht zugelassen. Auch werden beleidigende, provozierende oder ähnlich gelagerte Fragen nicht angenommen und dem so Fragenden kann das Wort entzogen werden. Nur der Ortsvorsteher – in Ausnahmefällen ein von ihm autorisiertes Ratsmitglied – antwortet, und Stellungnahmen der Ortschaftsräte bei abweichender Ansicht zu der Antwort des Ortsvorstehers sind nicht zulässig, so die Zusammenfassung der wesentlichen Punkte dieser neuen Spielregel für das Bildechinger "Mensch, das ärgert mich".

Den Herren auf den Zuschauerbänken war damit der Diskussions-Zahn gezogen. Sie mussten sich ihre unterschiedlichen Meinungen zu den Ortsinterna merken und nach der Sitzung lautstark und kontrovers vor dem Rathaus stehend durchkauen. Lediglich eine Frage kam im offiziellen Teil noch von Seiten der Bürger.