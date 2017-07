Horb a. N. Neue Mitglieder retten den Schulförderverein

Bei der letzten Hauptversammlung traten das langjährige Vorstandsmitglied Ewald Noll und die beiden Kassenprüfer Christiane Steinhart und Karl-Josef Dettling zurück. Bei den Wahlen konnte Irene Klein als neue Beisitzerin und Yvonne Zimmermann und Angela Stichroth als neue Kassenprüferinnen gewonnen werden. Alle drei wurden einstimmig auf zwei Jahre gewählt. Rektorin Kristiane Geiger hatte zwei Wünsche mitgebracht, die der Förderverein finanziell unterstützen könnte.

So wurden vor kurzem von ehemaligen Schülern Gelder für Experimentierkästen gespendet (wir berichteten). Damit die Schüler auch ordentlich arbeiten können, gibt es dazu Anleitungen, die in einem Ordner zusammengefasst sind. So wünschte sich die Schule ein Ordner mit dem Element Wasser, Pflanzen und Elektrik. Die Kosten belaufen sich pro Ordner auf 118 Euro. Spontan spendete Eddy Wehle zwei Ordner, und der Förderverein finanziert den dritten Ordner. Als zweiten Wunsch äußerte Rektorin Geiger einen Trommelworkshop für alle Grundschüler. Die Versammlung gab den Auftrag an die Vorstandschaft weiter.

Die Nachhaltigkeit dieses Workshop zu prüfen und dann zu entscheiden, ob der Förderverein die Kosten übernimmt. Zum Schluss der sehr harmonischen Versammlung wünschten sich alle, dass alle Eltern den Förderverein unterstützen. Denn die finanziellen Mittel kommen direkt wieder den Schülern zu Gute.