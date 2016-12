Horb a. N. Neue Kulisse für das Krippenspiel

Für Pfarrer Johannes Unz war es eine tolle Sache, dass man erstmals eine so schöne Kulisse zur Verfügung hatte, die man nun jedes Jahr wieder verwenden kann.

Texte und Lieder wurden am Freitag noch einmal geprobt, damit beim Gottesdienst am Heiligen Abend beim Krippenspiel auch alles klappt. Als Zeichen der Hoffnung wurde in diesem Gottesdienst das Friedenslicht an alle Besucher weitergegeben.

Wie in jedem Jahr wurde das Licht in der Geburtsgrotte von Bethlehem entzündet und dann per Flugzeug über Wien in ganz Europa und weltweit weitergegeben. Von den Pfadfindern aus Rottenburg wurde es dann nach Mühlen gebracht. In diesem Jahr ist während der Weihnachtszeit in der Remigiuskirche eine ganz besondere Krippe aus Peru zu sehe, die von Ulrike Schwarz aus Mühringen zur Verfügung gestellt wurde. Die Krippenszene wird hier von kleinen Tonfiguren dargestellt.

Als Besonderheit seiner Predigt am ersten Weihnachtsfeiertag brachte Pfarrer Johannes Unz die Krippenfiguren selbst zum Sprechen. Die Krippe konnte an den Weihnachtstagen tagsüber bis zum Einbruch der Dunkelheit besichtigt werden.