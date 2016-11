Horb a. N. Neue Kooperation soll die Ausbildung verbessern

Nach der schwierigen Spielsaison 2015/16 entschied man sich, neue Wege in der Kooperation im Jugendbereich zu gehen und so eine zukunftsorientierte Ausrichtung im Jugendbereich zu schaffen. Bereits Anfang des Jahres traf man sich mit vielen Verantwortlichen, um dann eine neue Kooperation im Jugendbereich zu vereinbaren. Die JSG Horb/Nordsetten, die JSG Rexingen/Dettingen und die JSG Ahldorf/Mühlen/Dettensee traten der Kooperation als Ganzes bei. Der langjährige Partner, die SGM Starzach, wurde im Vorfeld auf die neue Konstellation vorbereitet und orientierte sich Richtung Rottenburg nach neuen Partnern.

So konnte für beide ein neuer Grundstock erarbeitet werden. Klaus Schmollinger betonte, dass man mit den Starzacher Vereinen den bislang größten Erfolg eingefahren habe, den Aufstieg 2009 der B-Junioren in die Verbandsstaffel. Mit der neuen Ausrichtung soll den Jugendlichen eine optimale Ausbildung ermöglicht werden. Schmollinger berichtete von den Jugendmannschaften, derzeit sind alle Mannschaften von den Bambini bis zur A-Jugend vorhanden. Die B-Jugend spielt erfolgreich in ihren Leistungsklassen. So erreichte die B1-Jugend den fünften Tabellenplatz und wird in der Rückrunde weiterhin in der Bezirksstaffel spielen. Die B2-Jugend ist derzeit Tabellenführer und Herbstmeister und könnte am Ende der Vorrunde in die Bezirksstaffel aufsteigen. Schmollinger betonte, dass die Jugendarbeit mit derzeit 88 Jugendspielern und 24 Jugendtrainern eine große Herausforderung sei. Die Jugendlichen spielen aber nicht nur Fußball, sondern organisierten auch Altpapiersammlungen und stellen Jugendschiedsrichter.