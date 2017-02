Horb a. N. Neue Klagen über Mobilfunk-Störung

Fragt sich nur, ob die Nutzer, die bereits seit Monaten immer wieder über Störungen klagen, dieser Ankündigung Glauben schenken und noch so lange warten wollen.

Zweifel sind berechtigt. Denn nicht nur in Sulz ist die Verbindung gestört, auch in Horb sind Kunden sauer. Eine Geschäftsfrau vom Hohenberg rief bei unserer Redaktion an. Für sie ist eine einwandfreie Verbindung wichtig, und mit O2 gebe es schon seit November Probleme. Auf Reklamationen habe es keine zufriedenstellende Reaktion gegeben. Ironischerweise habe man ihr einen Tarif mit einer höheren Leistung angeboten – der die Grundsatzprobleme natürlich nicht löst. Was für sie aber das Schlimmste ist: Auch daheim in Nordstetten funktioniere das Netz nicht.

Ein weiterer Nutzer aus Horb berichtet uns: "Störung kann man das beileibe nicht mehr nennen, da der Datenempfang in der Netz-Zelle auf dem Hohenberg bereits seit 11. Januar nicht mehr, beziehungsweise nur sehr eingeschränkt besteht. Whatsapp, Facebook und alles, was eben auf Daten zugreift, funktioniert hier auf dem Hohenberg nicht. In der Kernstadt hat man dann wieder ›guten‹ Empfang. Maximal zwei bis drei Mal täglich kommen kurz in einem knappen Zeitraum Daten herein; bei Antworten beispielsweise in Whatsapp wartet man nach abgesendeter Nachricht dann aber wieder einige Stunden, bis sich etwas tut."

Auf Anfrage bei Telefonica erhalte man als Kunde keine Information, welche Ursache diese Funklöcher haben. "Lediglich eine einfache SMS mit der Meldung, dass es sich um Wartungsarbeiten handelt und man informiert würde, sobald diese beendet sind."

Es gibt aber auch Kunden, die jahrelang mit dem Anbieter zufrieden waren und erst seit wenigen Wochen über Probleme klagen. Zum Beispiel eine Nutzerin aus Ihlingen, die schildert: "Daheim ist der Empfang total schlecht. Man kann es komplett vergessen, da ist zum Teil gar nichts mehr gegangen." Für sie ist es nicht so gravierend weil sie zu Hause W-LAN hat und am Arbeitsplatz in Horb der Empfang gut ist. Oder sollte man besser sagen, der Empfang ist momentan gut?

Was ist los mit O2 und E-plus? Bereits im September 2016 berichteten wir über die "Telefonica-Telefonie-Krise" im Horber Tal. Das ging dann so weit, dass ein Telefonica-Sprecher dem Schwarzwälder Boten eine Handy-Einstellung empfahl, mit der man wieder telefonieren konnte. Man solle sein Mobiltelefon in den Netzwerkeinstellungen so einstellen, dass alle Verbindungen nur über UMTS gehen. Laut den Technikern sei der GSM-Sendebetrieb bei den Antennen auf dem Kreidler-Hochhaus offenbar gestört.

Telefonica teilte auf Anfrage unserer Zeitung mit, man könne nur Stellung nehmen bei genauer Information, welches Netz an welchen Standorten betroffen sei. Eine allgemeine Bestätigung, dass es im Raum Horb zu Störungen kommt, gab es von dem gestern Unternehmen nicht.